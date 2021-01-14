Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 136 adet 14,5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 video kamera ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-14 17:52:37
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