Yüksekova'dan Fransa ve Almanya'ya maske ihracı



Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, iş insanı Soner İşleyen tarafından 7 ay önce 300 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı. Pandemi nedeniyle şu an 80 kişinin çalıştığı fabrikada, çeşitli tekstil ürünlerinin yanı sıra maske üretimi de yapılıyor. Üretilen maskelerin bir bölümü de Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor. İşleyen, pandeminin bitmesinden sonra çalışan sayısını 400'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken, kendilerine destek veren yetkililere de teşekkür etti.

Küçük yaşlarda Hakkari'den İstanbul'a giderek, tekstil fabrikalarında çalışan Yüksekovalı iş insanı Soner İşleyen, memleketine dönüp, kendi fabrikasını kurdu. İşleyen, 300 kişiyi istihdam ederek üretime başladı; ancak pandemiden dolayı fabrikada çalışan sayısını 80'e düşürmek zorunda kaldı. Dünya genelinde başlayan koronavirüs salgınında, fabrikada maske üretimine yönelen İşleyen, aynı zamanda çeşitli giysiler de üretmeye devam ediyor.

`FRANSA VE ALMANYA'YA 120 MİLYON MASKE İHRAÇ ETTİK´

Pandeminin bitmesinden sonra çalışan sayısını 400'e çıkarmayı hedefleyen İşleyen, "20 yıl boyunca İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştım. Şimdi de memleketime kurduğum fabrika ile hizmet veriyorum. Buradaki kurum ve iş yerlerinden sonra 120 milyon adet maskeyi Almanya ve Fransa´ya gönderdik. Maske haricinde bayan kabanları üretiyoruz. Pandemiden dolayı 80 personelimiz çalışıyor. İnşallah pandemiden sonra 350- 400 kişiye ulaşacağız. Yüksekova´mızda hayat şartları biraz sıkıntılı. Ama biz bunları aşmaya çalışıyoruz. Yüksekovalı hemşerilerimizden bu kadar olumlu tepkiler alacağımızı beklemiyorduk. Böyle bir işletmeyi açtığımız için Yüksekova esnafı olsun, kurumları olsun, çok güzel tepkiler veriyorlar. Yüksekova´da daha önce böyle bir sektör olmadığı için, biz güzel kaliteli ürünler yapıyoruz. Biz aynı zamanda burada işten anlamayan personele de iş öğretiyoruz. Devlet yetkililerimize de verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

`ÇOK MUTLUYUZ´

Fabrikada çalışan Ayfer Alıcın ise üretilen maskeleri Avrupa'ya ihraç ettiklerini belirterek, "Burada tekstil açılmadan önce ailemizden uzak başka illerde çalışıyorduk. Ama şu an ailelerimize yakın çok rahat gelip, gidecek şekilde çalışabiliyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Devlet yetkililerimize ve Soner beye böyle bir imkan bize sundukları için teşekkür ediyoruz´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-01-15 08:10:15



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