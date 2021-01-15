Hakkari'de 289 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 289 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Saat 08.00 itibariyle merkezde 21 köy ve 47 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği, kapanan 289 yerleşim yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.