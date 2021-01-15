Hakkari’de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kentin 15 mahallesinde çalışma başlattı.

Sabahın ilk saatlerinde başlatılan karla mücadele çalışmalarına Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de eşlik etti. Karla mücadele ekibi; çarşı merkezi, cadde ve sokaklar ile mahalle yollarını kardan temizledi. Cadde ve sokaklardaki kar yığınları ise üst üste toplanarak kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.

Yağışlara hazırlıklı olan belediye karla mücadele ekibinin çalışması vatandaşlar tarafından da takdir edildi.

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