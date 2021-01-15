Hakkari’de kar timleri iş başında

Hakkari Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kaldırımları kar ve buzdan temizledi.

Kar yağışından vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Hakkari Belediyesi, ana arterlere gerekli müdahaleleri anında yapıyor. Yayaların kullandığı kaldırımlar ekipler tarafından küreklerle temizleniyor. Hakkari Belediyesinin kürekli kar timleri, kentin değişik bölgelerinde bulunan ve araçların geçemediği noktaları kısa sürede kardan temizlediler.

Belediye önü başta olmak üzere birçok noktayı küreklerle kardan temizleyen kürekli kar timleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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