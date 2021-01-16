Boş caddeler yerini belediye çalışmasına bıraktı

Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizliğe bürünürken belediye ekipleri ise karla mücadele çalışması başlattı.

Korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal caddeleri gibi alanlarda sessizliğin hakim olduğu görüldü. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sabahın ilk saatlerinden itibaren çarşı merkezinin değişik noktalarında bulunan kar kütlelerini temizleyerek kamyonlarla şehir dışına çıkarttı.

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