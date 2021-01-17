6 katlı binadan düşen yavru kedi hayata tutundu

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Hakkari’de 6 katlı binadan düşerek yaralanan yavru kedi hayata tutunmayı başardı.

Bulvar Mahallesi’nde 6 katlı bir binadan düşen yavru kedi, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde ayağında kırıklar ve iç kanama tehlikesi bulunan kedi, klinikte müşahede altında tutuluyor.

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