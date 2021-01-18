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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

İHA

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede dün gece bastıran kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini artırarak sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla ilçede araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sabah saatlerinde çoğu vatandaş yürüyerek işe gitmek zorunda kalırken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.
Sabahın ilk ışıkları ile Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmaya başladı.

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