Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 57 köy ile 77 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 57 köy ve 77 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, YüksekovaŞemdinli ile YüksekovaEsendere yolundaki ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Bu arada, İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının süreceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-18 10:54:44



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