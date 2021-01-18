Vatandaşın talepleri ‘Beyaz Masa’ ile çözüme kavuşuyor

Hakkari Belediyesi Beyaz Masa Çözüm Merkezi, vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturuyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından 20 Ocak 2020’de belediye hizmet binasında hizmete açılan Beyaz Masa Çözüm Merkezi, iletilen talepleri çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Vali Akbıyık, vatandaşa daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için ''Siz Anlatın, Biz Çözelim'' sloganıyla faaliyete açtıkları Beyaz Masa Çözüm Merkezi’nin hizmet binası giriş katında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Vali Akbıyık, “Problemlerin çözümü noktasında Beyaz Masa köprü vazifesi görmekte ve vatandaşın adına her türlü istek ve şikayeti takip etmektedir. Beyaz Masa Çözüm Merkezi, halkın iletmiş olduğu talep, öneri ve sorunları anlık olarak ilgili birime ileterek, ardından birimlerden gelen cevabı vatandaşa çözüm odaklı dönüş sağlamaktadır. Beyaz Masa Çözüm Merkezi; 0438 211 65 77 ve WhatsApp ihbar hattı 0552 438 30 30 olan numaralar üzerinde başvuran vatandaşlarımızın taleplerini anında karşılıyor” dedi.

Hakkari Belediyesine gelen vatandaşların ilk danışma noktası olan Beyaz Masa'da çalışan personellerin vatandaşın memnuniyeti ve taleplerini karşılayacak şekilde ilgili, güler yüzlü ve sorumluluk sahibi olmaları takdir topluyor.

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