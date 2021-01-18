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Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

DHA

Hakkari'de çığ düşme anı kamerada


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığın düştüğü anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Bu sırada bir minibüsün bölgeden geçtiği görüldü.
Olay, saat 16.00 sarılarında Hakkari kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan HakkariÇukurca kara yolundaki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinde mevkiinde meydana geldi.  Bölgede sabah satlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur, Sümbül Dağı'nın zirvelerindeki kar yağınlarının inmesine neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş da çığın düştüğünü görünce hemen cep telefonu ile görüntü çekti. Çığın düşmesi saniye saniye kameraya yansırken, bu sırada bir minibüsün de Çukurca yönüne doğru gittiği görüldü. 
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından HakkariÇukurca kara yoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tüneller olası faciayı önledi.  DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-18 17:08:59

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