Kara yoluna düşen çığ böyle görüntülendi

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HakkariÇukurca kara yoluna düşen çığ saniye saniye görüntülendi.

Günlerdir aralıklı yağan kar yağışı bölgeyi olumsuz yönde etkilerken, öğle saatlerinde Hakkari Çukurca kara yoluna inen çığ ise saniye saniye kameraya yansıdı. Bir minibüsün geçmesinin hemen ardından yola inen çığ, durumu fark eden vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan çığdan dolayından dolayı kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.