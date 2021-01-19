Şemdinli’de kar yağışı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, esnaf ve vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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