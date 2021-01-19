Yüksekova merkezine inen kurt görüntülendi

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçe merkezine inen bir kurt, yiyecek ararken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Soğuk hava yiyecek bulamayan bir kurt da ilçeye bağlı Esenyurt Mahahallesi'ne indi. Kurdun mahalle ortasında yicecek araması bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-19 15:07:11



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