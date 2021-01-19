Hakkari Üniversitesinde "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi

Hakkari Üniversitesi tarafından "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İtalya, Slovenya ve Hollanda'da bulunan ve projede yer alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de video konferans aracılığıyla katıldı.

Hakkari Üniversitesi konferans salonunda AB Erasmus Programı kapsamında hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilecek "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi tanıtım toplantısı büyük ilgi gördü. Proje tanıtım toplantısına İtalya, Slovenya ve Hollanda'da bulunan ve projede yer alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de video konferans aracılığı ile katıldı.

Tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Hikmet Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kentin sorunları ve geliştirilmeye açık alanlarla ilgili neler yapılabileceği konusunda çeşitli projeler üzerinde durduklarını söyledi. Pakiş, “Projenin gelişmesi ve ilerlemesinden emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, projenin hayırlara vesile olmasını dilerim'' dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç da, Hakkari'de böyle bir projenin gerçekleşiyor olmasını memnuniyet verici olduğunu belirterek, geleceğe yatırım olarak görülen bu projenin çocuklara, gençlere ve onları yetiştiren öğretmenlere, ailelerine ve bütün topluma büyük katkılar sunacağını söyledi. Kılıç, “Çocukların meslek seçimleri ile ilgili gelecek seçimleri ve yetenek ile kabiliyetlerine göre eğitim almalarının ve bu şekilde yönlendirmelerinin çocukluktan itibaren gerekli olduğunu bana düşündürdü. Bu anlamada özelikle Hakkari ilimizde gençlerimizin yoğun bir şekilde eğitim öğretime ilgili olduklarını gördük. Çok sayıda öğrencimizin gelecek seçimlerine dair kafalarının karışık olduğu bir dönemde böylesi bir projenin özelikle Hakkari ilimizde Hakkari Üniversitemiz öncülüğünde uygulanıyor olması ve çok fazla sayıda yurtiçinde ve yurt dışında paydaşlarının olması ilimize artık değer katacaktır'' ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Kenan Yavuz ise ÇASGEM'in yaklaşık 65 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, eğitim araştırma ve proje hazırlama konularında bir hayli mahir bir kuruluş olduğunu hatırlattı. Yavuz, “Bu yılda yaklaşık 100 bin kişiye iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vereceğiz. Geçen sene yaptığımız bir araştırma şunu gösterdi. Uyumsuz eşleme diye bir araştırma yaptık. Araştırmada şunu gördük Türkiye'de iş açığı var. İş talep eden var, iş arzı var fakat iş açığı da var. Bunun sebebi ise nitelik ve becerilerin uyumunda bir uyumsuzluk var. Bu projede bizler malumunuz Hakkari'de matematikte dünya birincimiz çıktı. Şimdi bu matematik dünya birincisi Yusuf kardeşimiz eğer doğru seçimler yapmazsa veya doğru yönlendirme yapılmazsa bu katma değer belki oluşmayabilir. Bu çerçevede aslında bu proje en son güncel metotları ile bu kardeşlerimizin iş eğilimlerini ve eğitim eğilimlerini belirleyen ailelerine, eğiticilerine yönelik modüller hazırlayarak çevirim içi bir şekilde uzaktan eğitim yolu ile onları eğitecek programlarımız var. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim'' diye konuştu. .

Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (HÜSEM) Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay da, projenin yaklaşık 2,5 milyon lira hibe almaya hak kazanan bir proje olduğunu belirterek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Türkiye Uzman Koçlar Derneği, İtalya, İngiltere, Slovenya ve Hollanda'dan 4 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle uygulanacağını söyledi.

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