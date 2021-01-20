Kardan eşek yapıp bindiler

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Hakkarili esnaf, kar yağışından dolayı iş yoğunluğu azalınca kardan eşek yapıp bindi.

Dağgöl Mahallesi’nde yapılan kardan eşek, yoldan geçen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Esnaf Emin İrdem ve çalışanları tarafından bir saatte yapılan kardan eşeği gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Geçen yıllara oranla bu yıl Hakkari’ye karın geç yağdığını belirten esnaf İrdem, karla uğraşmayı çok sevdiğini ve bu uğraş sonunda eşek yaparak bindiğini söyledi.

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