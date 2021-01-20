Çukurca Kale Evleri beyaz gelinliğini giydi

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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı 500 yıllık Kale Evlerini beyaza bürüdü.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Tarihi Kale Evleri ise beyaz örtüyle kaplandıktan sonra güzel görüntüler oluşturdu.

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