Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine inen bozayı ve yavruları, pirinç tarlasında yiyecek ararken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çukurca'da kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezindeki pirinç tarlasına indi. Bu sırada tarlanın yakınından geçen biri, bozayı ve 2 yavrusunu fark etti. Yiyecek arayan bozayı ve yavruları, cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-01-20 12:17:25



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