Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)

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YOL AÇMA ÇALIŞMASI 6 SAAT SÜRDÜ

Hakkari Şemdinli ve çevresinde etkil olan kar yağışının ardından Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 25'inci kilometresindeki Haruna Geçidi'ne düşen ve ulaşımı kapatan kar kümesi, karla mücadele ekiplerince temizlendi. Gece saatlerinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları karla mücadele ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışma yaptı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından da Yüksekova ve Şemdininli yönüne giden araçların geçişine izin verildi. Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-20 16:30:07



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