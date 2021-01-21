Hakkari polisinden Melek’e doğum günü sürprizi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske ve kimlik kontrolü sırasında doğum günü olduğunu öğrendiği Melek Doğdu’ya sürpriz yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan maske ve kimlik kontrolleri sırasında Melek Doğdu’nun doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri hemen harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melek’in oturduğu adresi tespit ederek kendisini ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Polis ekiplerinin yaş pasta ile evlerine geldiğini gören Doğdu ailesinin şaşkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Hakkari polisi, Melek’in 20 yaş doğum gününü kutlayarak değişik hediyeler verdi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Doğdu ailesi, polis ekiplerine bu örnek davranış ve sürprizden dolayı teşekkür etti.

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