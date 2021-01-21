Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde etkili olan kar yağışı, insan boyuna ulaştı. Alan köyünde hayvancılıkla uğraşan Hurşit Akbaş (55), uzun yıllardır ilk defadır bu kadar yoğun bir kar yağışı ile karşılaştıklarını beleirterek, “Evimizden hayvanlarımızın bulunduğu ahıra gitmekte zorlanıyoruz. Köyde yer yer insan boyuna kadar kar yağdı. Kışın zorluğunu yaşıyoruz, yaz mevsiminde de inşallah bereketini göreceğiz” dedi.

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