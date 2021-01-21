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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf kardan otomobil yaptı, polis ehliyet ruhsat sordu

İHA

Esnaf kardan otomobil yaptı, polis ehliyet ruhsat sordu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından bir grup esnaf kardan otomobil yaparken, polisin ehliyet ve ruhsat sorması ise herkesi kahkahaya boğdu.
Dükkanların önünde biriken karları temizleyen esnaf, kardan otomobil yaptı. Arabanın tamamlamasının ardından süslemesini de ihmal etmeyen esnaf, bunun için de sprey boya, lavabo borusu ve demir gibi malzemeler kullandı. İlçede denetim yapan trafik polisleri de kardan otomobili görünce esnaftan ehliyet ve ruhsat istedi. Esnafla polis arasında yaşanan diyaloglar ise herkesi güldürdü.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kardan arabayı Belediye Başkanı Tahir Saklı da görmeye geldi. Kardan otomobille hatıra fotoğrafı çeken Başkan Saklı, “Memleketin güzelliği buradadır. İnsanlar en sıkıntılı dönemlerinde dahi eğlenebilecekleri bir şey bulurlar. Bir grup vatandaş burada güzel bir araba yapmışlar. Bizim de ilgimizi çekti. Emeklerine sağlık, bizde belediye olarak kar temizleme çalışması yapacağız. Ancak bu kardan arabayı bir kaç gün burada bırakacağız ve kaldırmayacağız” dedi.
Vatandaşlardan Saim Eroğuz da, arkadaşlarıyla beraber kardan otomobil yaptıklarını belirterek, “Şemdinli’de daha güzel günler göreceğiz inşallah. Pandamiden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, inşallah daha güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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