Hakkari kar dağlarından temizleniyor

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Hakkari çarşı merkezindeki kar yığınları belediye ekibi tarafından kent dışına taşınmaya başlandı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari kent merkezinde ise kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinden itibaren çarşı merkezindeki kar yığınlarını üst üste toplayan belediye ekipleri, kamyonlarla şehir dışına çıkarmayı sürdürüyor. Kent merkezinin kar dağlarından temizlenmesi için belediye ekipleri dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

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