Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı

DHA

Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Bedensel Engelliler Derneği'nin kurucu üyesi, hayırseverliğiyle tanınan Bedri Çallı (61), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çallı'nın cenazesi, çok sayıda kişinin katıldığı törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ankara'da, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir özel hastanede tedavi gören, 7 çocuk babası Bedri Çallı, dün yaşamını yitirdi. Çallı´nın cenazesi, Ankara´dan önce Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na buradan da konvoy eşliğinde kara yoluyla Hakkari´ye getirildi. Bedri Çallı için düzenlenen cenaze törenine Hakkari eski milletvekili Esat Canan, eski Belediye Başkanı Hüseyin Ümit, eski Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, kentin kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum örgütü yöneticileri ile akraba ve dostları dahil çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Bedri Çallı'nın cenazesi, gözyaşlarıyla Biçer Mahallesi Kalealtı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kentte Bedensel Engelliler Derneği'nin kurucu üyesi olan ve hayırseverliğiyle tanınan Bedri Çallı için koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye çadırı kurulmayacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-21 17:51:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ ekipleri Şemdinli'de kar mesaisinde
YEREL HABERLER VEDAŞ ekipleri Şemdinli'de kar mesaisinde
Başkan Dündar’dan Körfez Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan Körfez Belediyesine ziyaret
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve ...
Yüksekova kara gömüldü
YEREL HABERLER Yüksekova kara gömüldü
Antrenmandan dönen milli sporcular karda yüzdü
YEREL HABERLER Antrenmandan dönen milli sporcular karda yüzdü
Hakkari kar dağlarından temizleniyor
YEREL HABERLER Hakkari kar dağlarından temizleniyor
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı 
YEREL HABERLER Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan ...
Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma açıldı
Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi
YEREL HABERLER Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi
Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya düştü
YEREL HABERLER Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya düştü
Esnaf kardan otomobil yaptı, polis ehliyet ruhsat sordu
YEREL HABERLER Esnaf kardan otomobil yaptı, polis ehliyet ruhsat ...
Hakkari’de 213 yerleşim yerinin yolu kapandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 213 yerleşim yerinin yolu kapandı
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
YEREL HABERLER Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
Hakkari Belediyesinden denetim
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden denetim
Hakkari polisinden Melek’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Hakkari polisinden Melek’e doğum günü sürprizi
Çinli emekli pilot, Yüksekovalıların misafiri
YEREL HABERLER Çinli emekli pilot, Yüksekovalıların misafiri
Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu
YEREL HABERLER Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu
Yüksekova’da yapılan kardan ‘Titanik’ gemisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yüksekova’da yapılan kardan ‘Titanik’ gemisine yoğun ...
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
YEREL HABERLER Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı ...
Beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren seferberlik
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren ...
Hakkari’de poşet ve tepsiyle kayak keyfi
YEREL HABERLER Hakkari’de poşet ve tepsiyle kayak keyfi
Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada
YEREL HABERLER Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada
Tilki kaçtı köpekler kovaladı
YEREL HABERLER Tilki kaçtı köpekler kovaladı
Hakkari'de 328 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 328 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı