Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü

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Hakkari’de ŞemdinliYüksekova karayoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ŞemdinliYüksekova yolunun Güzelkonak Geçidi bölgesine bugün saat 08.30 sıralarında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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