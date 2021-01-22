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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü

İHA

Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü

Hakkari’de ŞemdinliYüksekova karayoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ŞemdinliYüksekova yolunun Güzelkonak Geçidi bölgesine bugün saat 08.30 sıralarında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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