Hakkari’de 56 saatlik sessizlik

Hakkari'de, korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Dün 21.00’da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında Hakkari'de cadde ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

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