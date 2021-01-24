İran'dan, Hakkari'ye 12 katır sırtında getirilen 99 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 katır sırtında İran´dan getirildiği belirlenen 99 kilo eroin, 60 litre asit anhidrit ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İran´dan, Hakkari´nin Yüksekova ilçesine, 12 katır ve 7 kaçakçı takibinde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün Yüksekova´nın Güldalı köyünde yapılan aramalarda, şüphelilerin malzeme sakladıkları bölgede, 197 ayrı paket içerisinde preslenmiş 99 kilo eroin, eroin yapımında kullanılan 60 litre asit anhidrit maddesi ile 2 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-24 00:09:24
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