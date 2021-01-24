VEDAŞ ekibi elektrik arızasını gidermeye devam ediyor

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde karlı bölgelerde arızaları gideren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, yer yer zor anlar yaşadı.

Sınırda çetin kış şartları ile mücadele eden VEDAŞ arıza ekibi, Dağbaşı Askeri Üs Bölgesinde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için doğa şartları ile mücadele etti. Yer yer araçların kara saplandığı yollarda küreklerle yolu açan arıza ekibi, daha sonra kara bata çıka iletkenlerin koptuğu noktalara yöneldi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üst bölgelerde elektrik arızalarını gideren ekipler, dondurucu soğuk havaya da aldırış etmeden görevini başarıyla yerine getirdi.

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