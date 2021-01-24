Belediyenin su arıza timi engel tanımıyor

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğuk havaya rağmen su arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlanmasında vatandaşlar evlerinde dinlenmeye çekilirken, belediye su timi ise yüksek rakımlarda dondurucu soğuk havaya meydan okuyor. Su arıza ekibi, Otluca köyü yolunda meydana gelen su arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin düzenli su alması ve vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışan su timi, kar yığınları arasında ateş yakıp yemek ihtiyaçlarını da gideriyor. Donan su şebekelerine anında müdahale eden belediye ekibinin soğuklarla mücadelesi devam ediyor.

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