Yüksekova’da buz tutan derede ’Eskimo usulü’ balık avı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar kış aylarında buzla kaplı derelerde, soğuk havaya ve tehlikelere aldırmadan ’Eskimo usulü’ balık avlayarak ailelerinin geçimini sağlarken, bazıları da hobi olarak balık tuttuklarını belirtti.

Yüksekova ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi derelerin donmasına neden oldu. İlçede yaz aylarında inşaat ustası olarak çalışan Müslüm Cankurtaran ve Kenan Taşkın, eksi 25 derece soğuk havaya ve tehlikelere aldırmadan, donan derelerde balık avlıyor. Cahit Erkut ve beraberindekiler ise hobi olarak balık avladıklarını söyledi. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçayır Deresi’ne giden Müslüm Cankurtaran ve beraber çalıştığı Kenan Taşkın, buzları kırarak akşam saatlerinde suya bıraktıkları ağlarını, sabah saatlerinde yine kazma ve küreklerle buzları kırarak geri alıyor. Ağlarına takılan balıkları ilçe merkezinde satan ve kazandıkları parayla ailelerini geçindiren iki arkadaş, eksi 25 derecelik soğuğa rağmen, büyük zorluklara katlandıklarını ve yıllardır bu işi yaptıkları belirtti.

Eksi 25 dereceye rağmen balık avladıklarını söyleyen Müslüm Cankurtaran, “Malum her sene olduğu gibi buraya gelip balıkları tutmaya çalıştık. Tamamen donan dereye gelerek, buzları kazma ve küreklerle kırıp balık avlıyoruz. Şükür çıkartıyoruz ve çıkarttıklarımızı da çarşı merkezinde satıyoruz. Yani kışın evimizin geçimini böyle sağlıyoruz’’ dedi.

Hobi olarak her zaman balık avına geldiklerini belirten Cahit Erkut, "Biz de böyle hobi olarak her zaman buraya geliyoruz. Havaların eksi 25’leri bulmasıyla dere tamamen donarken, buz kalınlığı tam olarak 25 ve 30 santimetreyi buluyor. Kar geç yağmasına rağmen yer yer 1 metreyi buldu. Özellikle kısıtlamadan dolayı köyümüze yakın olan dereye gelerek balık avlıyoruz. Biz de stresimizi bu şekilde atıyoruz. Bugün tam olarak 78 kilo yakaladık” dedi.

