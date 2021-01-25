Hakkari'de onlarca yerleşim yeri ulaşıma açıldı

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Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yürütülen geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde halen kapalı olan 1 köy ve 3 mezra yolunun açılması içinde çalışmaların devam ediyor.

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