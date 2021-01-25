Yaylada donma tehlikesi geçiren vatandaşı, jandarma ve AFAD kurtardı



Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünün Kale Yaylası´na, arızalanan su şebekesini onarmak için giden ve donma tehlikesi geçiren Asker Karataş (44), 9 saatin ardından kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyündeki okula su ağlayan, Kapılı mezrasına bağlı Kale Yaylası´ndaki su şebekesi arızalandı. Bunun üzerine Asker Karataş, arızalanan şebekeyi onarmak için tek başına yaylaya çıktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece olduğu yaylada donma tehlikesi geçiren Karataş, cep telefonuyla Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil´den yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araçlarla mezraya, oradan da paletli kar aracı ile yaylaya ulaştı. Ekipler, 5 saat sonunda Karataş´ı donmak üzereyken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karataş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yayladaki su şebekesini onarırken donma tehlikesi geçirdiğini anlatan Karataş, "Mezradaki okulun suyu kesilmişti. Şebekeyi onarmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek suyun bulunduğu mevkiye gittim. Çeşmenin yakınına vardığımda ayaklarım dondu. İlerleyemedim. Yaklaşık 9 saat boyunca yaylada mahsur kaldım. Donma tehlikesi geçirdim. Ateş yakarak biraz ısınmaya çalıştıktan sonra ilerleyemedim. Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil ekiplerini aradım. Ekipler, kısa sürede bana ulaştılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-25 19:10:26



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