Yüksekova'da kara gömülü bidonda 8 kilo eroin ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin sürdürdüğü arazi arama-tarama faaliyetinde, kara gömülü bidonda 8 kilo eroin ile 12 litre asitanhidrit ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü'nün Ericek Mezrası'nda uyuşturu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda yol kenarına kara gömülü bidonda 8 kilo eroin ile 12 litre asitanhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-01-25 19:17:56



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