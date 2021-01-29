Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Şemdinli’de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle YüksekovaŞemdinli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, Beyyurdu mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Yaklaşık bir saat karda mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı.

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