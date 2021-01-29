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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de kar taşıma çalışmaları sürüyor

İHA

Hakkari’de kar taşıma çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi ekipleri, çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşımaya devam ediyor.
Hakkari’de 4 boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle belediye karla mücadele ekibi büyük bir çalışma örneği gösterdi. Kentin 15 değişik mahallesi kısa sürede ulaşıma açılırken, çarşı merkezindeki kar yığınları ise kamyonlarla kent dışına çıkartılıyor.
Yağış sonrası çarşı merkezinin değişik noktalarında biriken kar için belediye ekipleri sabah saatlerinde 6 iş makinesi ile çalışma başlattı. Toplatılan tonlarca kar yığını kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartıldı.
Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının kentin değişik noktalarında devam ettiğini belirttiler.

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