Çukurca’da kar temizleme çalışması

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşı merkezi ve mahalledeki kar küreme çalışması devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde görülen yoğun kar yağışının ardından, belediyemiz ilçede günlük yaşamı kolaylaştırmak ve meydana gelebilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek amacıyla çarşı merkezi ve mahalle içindeki yolları ulaşıma açarak biriken kar kütlelerini temizleme çalışmasına devam ediyor” dedi.

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