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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de kısıtlama sessizliği

İHA

Hakkari’de kısıtlama sessizliği

Ülke genelinde olduğu gibi akşam itibariyle tekrar başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Hakkari’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’de de sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada Hakkari polisi gece boyu denetimlerini sürdürürken, kentin en işlek cadde ve sokakları bugün sabah saatlerinden itibaren boş kaldı.
Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama kapsamında polis ekipleri düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor.

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