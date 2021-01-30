Karla mücadele ve sağlık ekiplerinin kapalı yolda hamile kadın için seferberliği

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde doğum sancısı başlayan, 3 çocuk annesi Necla Kurt (34) için ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Kurt'u ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırdı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünde oturan Necla Kurt'un gece doğum sancıları başladı. Kar yağışı sonrası evlerinin yolunun kardan kapanması nedeniyle kadını hastaneye ulaştıramayan yakınları, durumu sağlık ve karla mücadele ekiplerine bildirdi. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Bu sayede köye ulaşan sağlık ekipleri, doğum sancısı tutan Kurt'u ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Necla Kurt'un yakını Mevlüt Kurt, köy yolunu ulaşımı açan ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Bu zor günde bizleri yalnız bırakmadı. Durumumuzu öğrenir öğrenmez hemen ekip gönderdiler. Ekiplerin yolu açmasıyla hastamızı hastaneye ulaştırdık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-30 13:19:19



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