Ekipler karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştı

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ekipler kar kalındığı 2 metreyi geçen yolları açarak kalp hastası Tatar İrinç’i hastaneye yetiştirdi.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köşk köyünün Dağdibi mezrasında ani kalp rahatsızlığı geçiren Tatar İrinç (76) için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler kar kalınlığı 2 metreyi aşan yolları açarak yaklaşık 2 saatte mezraya ulaştı. Ekipler ilk müdahalesini evde yaptıkları İrinç’i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasta yakını olan Siyacan Örbey , “Üç gündür kapalı yoldan dolayı hastayı hastaneye kaldıramıyorduk. Bizde artık mecbur kalıp 112 sağlık çalışanlarını aradık ve yol kapalı olduğu içinde Yüksekova İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu karları açıp köye geldi. Ekiplere çok teşekkür ederiz” dedi.

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