Çatılarda tehlikeli kar temizliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari) (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde apartmanların üstlerinde biriken kar kütlelerini temizlemek isteyenler bellerine ip bağlayarak çatılara çıkıyor.

Yüksekova ilçesinde vaandaşlar apartmanların çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemek için beline ip bağlayarak karları temizledi. Beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen Adem Şedal, tehlikeyi göze alarak çatılardaki karları temizlemeye çalıştıklarını belirterek," Yağışlar durduğu için ilk işimiz birken karları temizlemek. Nereden bakarsak kar birikintisi 1 metreyi buldu. Temizlemezsek çatı çöker. İlk olarak güvenliğimizi alıyoruz. Belimize ip bağlayıp, kaymamak için de çok dikkatli bir şekilde biriken karları temizliyoruz"dedi.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-31 09:05:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.