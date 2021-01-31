Hakkari'de imece usulü çatılar kardan temizlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de imece usulü çatılar kardan temizlendi

İHA

Hakkari'de imece usulü çatılar kardan temizlendi

Hakkari’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren vatandaşlar, imece usulü çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.
Hakkari’de 2 gün boyunca aralıksız yağan kar nedeniyle çatılarda biriken ve tehlike oluşturan kar kütleleri temizlenmeye başlandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, hem yasağı hem de güneşli havayı fırsata çevirerek ellerine aldıkları küreklerle evlerinin önü ve çatılarında biriken karı küredi. Yüksek ve meyilli binalara çıkan bazı vatandaşlar bellerine bağladıkları halatlarla kar kürerken, az meyilli müstakil evlerin çatılarında ise kar kürek veya branda ile temizlendi.
Mahallede imece usulü kar kürediklerini ifade eden Veysi Pala, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiklerini söyledi. Kentte iki gün boyunca aralıksız yağan karın işsizlere ekmek kapısı olduğunu belirten Pala, "Hakkari’ye geç kar yağdı. Ama bölgeye yetecek kadar yağdı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle birçok iş yeri kapalı. İşsiz kalan gençler çatıları temizleyerek aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bizler de kendi evlerimizin çatısını ve etrafını temizliyoruz. Tabii bunu yüzyıllardır imece usulü yapıyoruz. Hastası olan veya yaşlı olan komşularımızın da çatılarını temizliyoruz. Evimizin çatısı fazla eğimli değil. Bu nedenle iş güvenliğimiz için halat bağlamıyoruz. Uç kısımları küreklerle, orta kısımlarını ise branda ile temizliyoruz. Fakat yüksek ve eğimi fazla olan binalara çıkanlar halat bağlamak zorunda kalıyor” dedi.
Kürtçe konuşan Mehmet Pala ise, kar yağışının istenilen seviyede yağmasıyla birlikte komşularıyla çatılarında biriken kar kütlelerini temizlediklerini söyledi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını anımsatan Pala, "Esnafım ve iş yerimiz hafta sonları kapalı. Evde oturmaktan sıkıldık. İki gün boyunca aralıksız kar yağdı. Çatılarımız çökmesin diye komşularımızla çatıya çıktık. Tedbir amaçlı da belimize halat bağladık. Şansımıza hava da güneşli ve sıcaktı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmamız sonucunda çatımızı kazasız belasız temizledik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da ölü bulunan amca çocukları toprağa verildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da ölü bulunan amca çocukları toprağa ...
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
YEREL HABERLER Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik ...
Ekipler karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştı
YEREL HABERLER Ekipler karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ...
Yüksekovalı Hira, Anıtkabir'e gideceği günü sabırsızlıkla bekliyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı Hira, Anıtkabir'e gideceği günü ...
Karla mücadele ve sağlık ekiplerinin kapalı yolda hamile kadın için seferberliği
YEREL HABERLER Karla mücadele ve sağlık ekiplerinin kapalı yolda ...
Yüksekova’da doğum hastası için seferberlik
YEREL HABERLER Yüksekova’da doğum hastası için seferberlik
Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı
Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması
Hakkari'de can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Hakkari'de can dostlar unutulmadı
Hakkari’de kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Hakkari’de kısıtlama sessizliği
Hakkari'de 251 yerleşim yeri kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 251 yerleşim yeri kapandı
Bakan Akar, Anıtkabir'i görmek isteyen Hira'yı Ankara'ya davet etti
YEREL HABERLER Bakan Akar, Anıtkabir'i görmek isteyen Hira'yı ...
Yüksekova'da bir depoda 2 kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Yüksekova'da bir depoda 2 kişi ölü bulundu
Hakkari’de zabıta ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Hakkari’de zabıta ekipleri tedbirleri elden ...
Belediye buz timi görev başında
YEREL HABERLER Belediye buz timi görev başında
Kar çalışmasına düzensiz araç parkı engeli
YEREL HABERLER Kar çalışmasına düzensiz araç parkı engeli
Çukurca’da kar temizleme çalışması
YEREL HABERLER Çukurca’da kar temizleme çalışması
Sağlık ekipleri Süphan Teyze için karlı dağları aştı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri Süphan Teyze için karlı dağları aştı
Hakkari’de kar taşıma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de kar taşıma çalışmaları sürüyor
Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ...
Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış
YEREL HABERLER Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış
Kar yağışı altında su arızası çalışması
YEREL HABERLER Kar yağışı altında su arızası çalışması