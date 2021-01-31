Başkan Aşkan’dan 'Kâbe' hakaretine tepki

DiyanetSen Hakkari İl Başkanı Yasin Aşkan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki göstererek, “Müslümanların ortak kutsal değeri, mukaddes Kâbe'mize yapılan bu hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların kutsal mekanı ve kıblesi Kâbe’ye yapılan hadsiz, fütursuz saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Aşkan, Müslümanların kutsal değerlerine yapılan bu saldırının dini inançlar üzerinden yapılan açık bir provokatif eylem olduğunu ifade etti. Kimsenin toplumsal barışı bozmaya, inanç özgürlüğünü hedef almaya ve kutsallara saldırmaya hakkı olmadığını belirten Aşkan, “Bu bir düşünce özgürlüğü değil açıkça provokasyondur. Hem de çok çirkin bir provokasyon. Bu provokasyonlar ile milletin sinir uçlarına dokunarak 'kaos' peşinde koşanlar, ülkeye en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Bu ihanetler karşısında susmayan Diyanet camiası, bundan sonra da sessiz kalmayacaktır" dedi.

Dini değerlerle fütursuzca dalga geçilmesine bu toplumun izin vermeyeceğini belirten Aşkan “Dünya ve ülke olarak korona virüs nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğe birbirimize destek olmaya daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu ayrıştırıcı, provokatif tavır, ülkesini, halkını seven insanların takınacağı bir tavır değildir. Bu düpedüz hadsizliktir ve haddini bilmeyenlere bu halk gayet güzel haddini bildirecektir. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın ve Rektörlüğün soruşturma başlatması memnuniyet vericidir. DiyanetSen olarak bizler de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini ve tüm Müslümanlardan özür dilemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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