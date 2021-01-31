Hira, Anıtkabir hayaline kavuşmak için sabırsızlanırken, yüzlerce destek telefonu aldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan'ın (32) Anıtkabir'i görmek isteyen Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için kardan Anıtkabir yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberi üzerine ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 500 kişi, Şerif Karahan'ı arayarak, tebrik etti, kızı Hira'yı Anıtkabir'i götürmek istediklerini belirtti. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile askeri yetkililer küçük kız ile görüşerek, onu Ankara'ya götüreceklerini söyledi. İlgiden memnun olan küçük Hira, "Ünlü isimler de aradı. Hem babamla hem de benimle konuştular. Çok mutlu oldum. Sayın Bakanımız, benim hayalimi gerçekleştirecek" dedi.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için eksi 20 derecede evinin önüne kardan Anıtkabir yaptı. Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı.

Mehmet Şerif Karahan'ın bu çabası DHA tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' yaptığı haberi üzerine Yüksekova'da görevli komutanlar aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Ayrıca haber üzerine Türkiye'nin birçok ilinden siyaset, sanat ve iş dünyasından yüzlerce kişi aileyi arayarak, destek olmak istediklerini söyledi.

Mehmet Şerif Karahan, kızının Anıtkabir'e gitme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kızımın hayali olan Anıtkabir ve Aslanlı Yol için 20 derece soğukta kardan Anıtkabir yaptım. Daha önce kızımın kuzeni Anıtkabir´e gitti. Dönüşte Hira´ya çektiği resimleri gösterdi. Kızım da 'baba beni Anıtkabir´e götürebilecek misin' dedi. Karın yağdığını ve havaların soğuk olması ile Hira evden dışarıya çıkmadı. Ben de eksi 20 derece soğuktakızımın hayali olan Anıtkabir´i yaparak sürpriz yaptım"dedi.

3 GÜNDE 500 KİŞİ BİZİ ARAYIP, TEBRİK ETTİ

Konunun haber olup, yankı uyandırması sonrası siyaset, sanat, iş dünyasından tanınmış similerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişinin kendisini arayarak tebrik ettiğini anlatan Karahan,"Arayanların hepsi kızım Hira ile konuştu. Bu da ciddi anlamda bizi mutlu etti. Hira´nın Ata'ya olan sevgisi bir başkadır. Ben de kızımın Ata´ya olan sevgisini kardan Anıtkabir yaparak sürpriz yaptım. Kızımın bu mutluluğunu benim için bir gururdur. Azıcık bile olsa Anıtkabir özlemi biraz dindi. Kızımla Anıtkabir'e gideceğimiz günü heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

BİR GÖZÜM PENCEREDE, BİR GÖZÜM KAPIDA

Atarürk hayranı Hira Karahan ise, "Babam benim hayalimi kardan gerçekleştirdiği için mutluyum. Babamı yüzlerce kişi aradı. Ünlü isimler ,hem babamla hem de benle konuştular. Çok mutlu oldum. Bir gözüm pencerede, bir gözüm kapıda ne zaman gideceğiz diye bekliyorum. Babam beni hayalimi kardan gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız, benim hayalimi gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-31 15:51:05



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