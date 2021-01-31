Yüksekova'da baraj gölü dondu

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari) (DHA)HAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Baraj Gölü buz tuttu. Yüzeyi buz tutan baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu. Donan baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluştu.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-31 17:01:33



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