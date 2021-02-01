Karda çatıları çöken 12 nüfuslu aile yardım eli bekliyor

Hakkari’de 12 nüfuslu Ertuş ailesinin kaldığı evin çatısı, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Tugay yolu üzerinde bulunan Gopsi mevkiinde ikamet eden Salih Ertuş’un banka kredisi ile yaptığı derme çatma evinin çatısı kardan çöktü. İşsiz ve 12 nüfusu bulunan Salih Ertuş, evin çatısını onarmak için ilgili kurumlar ve hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor.

Banka kredisi ile büyük zorluklarla yaptıkları evin karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktüğünü ifade eden Ertuş, çetin geçen kış şartlarında zor duruma düştüklerini ve yardım eli beklediklerini söyledi.

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