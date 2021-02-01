Hayvanlar için dağlardan kızaklarla ot taşıyorlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, yaz aylarında dağlarda topladıkları otları kışın kızaklarla taşıyor.

Şemdinli ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar köyünün Rüzgarlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında hayvanlarının kış ihtiyacı için dağlardan topladıkları otları kışın kızaklarla köye indiriyor. Her yıl aynı yöntemle otları taşımak zorunda kalan köylülerden Naif Özkoyuncu, hayvanlarına günde iki defa ot verdiklerini belirterek, “Yazın dağlık alanda biriktirdikleri ot balyalarını kızaklara yükleyip çetin kış koşullarında hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Kışın gruplar halinde yardımlaşarak kızaklarla hayvanların barındığı ahırların önüne otu getiriyoruz. Tehlikeli olmasına rağmen bizim için bu iş çok zevkli oluyor. Ama bazen tehlikeler veya sakatlıklar da yaşanıyor" dedi.

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