2 yıldır iş yerinde beslenen kedi saldırıya uğradı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 yıldır bir iş yerinde beslenen ve başı boş köpekler tarafından saldırıya uğrayan kedi ağır yaralandı.

İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde iki yıldır beslenen kedi, sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Recep Çapa adlı esnaf, 2 yıldır beslediği kedisini yaralı halde gördü. Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen veterinerler, hemen kediye ilk müdahaleyi yaptı.

İş yeri sahibi Çapa, 2 yıldır 5 yavrusuyla iş yerlerinde beslediği kediyi Yüksekova’da röntgen olmadığı için Van’a götüreceğini belirterek, “Bu sabah köpekler tarafından saldırıya uğrayan kedimiz ağır yaralanmıştır. Bu bir kedi değil, bir çocuk da olabilirdi. Kedimizin yaralı hali bizi derinden üzerken, hemen Yüksekova Belediyesinin veterinerine haber verdim. Sağ olsunlar gelip hemen tedavisini yaptılar. Ama burada hayvanlar için röntgen cihazı olmadığı için Van’a götüreceğiz. Bizim gayemiz yetkililerin bir an önce sokaklarda kalmış köpekleri de barınağa götürmesidir” dedi.

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