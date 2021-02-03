Yüksekova’da 14 şehir içi minibüs hizmete başladı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi tarafından yapılan ihaleyle plaka alan ve şartlarını yerine getiren 14 adet minibüs bugün hizmet vermeye başladı.

Yüksekova Belediyesi tarafından yapılan toplu taşıma hizmeti ihalesinde şartları yerine getirerek plaka almaya hak kazanan vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde kurban kestiler. 14 güzergâh üzerinde rotasyonlu bir şekilde faaliyet gösterecek olan servisler, TOKİ konutlarında da hizmet vermeye başlayacak.

Yapılan törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı. "Bugün önemli bir gün yaşıyoruz. Aslında Yüksekova'nın geliştiğini ve her şeyin değişip dönüştüğünü gördüğümüz bir gün. Bilindiği üzere ilçemize Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü açıldı. Bu küdürlüğümüz ile ilçemize yaklaşık olarak 80 araçla, yeni bir ulaşım hizmeti sunmak için yola çıktık. 80 araçlık bir ihale yaptık. İhalede hak kazanan 14 aracımız bu günden itibaren ilçemize hizmet vermeye başlayacaklar. Ben buradaki araç sahipleri arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Yüksekova değişiyor, dönüşüyor ve bence güzelleşiyor. İnşallah daha güzel bir Yüksekova olacak. Önümüzdeki süreçte bu 14 aracımıza yeni araçlar ekleyip, rakamı 80 araca çıkartacağız. İlçemizde önemli sorunlardan biri olan ulaşım sorununu da ortadan kaldıracağız. Buradaki arkadaşlarımız yarından itibaren kendi güzergâhlarında çalışmaya başlayacaklar. İlerleyen süreçte yeni bir sistemi de ulaşım hattına dâhil ederek, kartlı sisteme geçeceğiz. Daha sağlıklı, daha modern bir ulaşım sistemini de Yüksekovalıların hizmetine sunacağız. Yüksekovalılar merak etmesin, sorunlarla tek tek ilgileniyoruz. Çözmek için de gecemizi gündüzümüze katıp gayret ediyoruz. Hepimizi hayırlı uğurlu olsun. Bunlar başlangıç daha güzellerini göreceğiz inşallah" dedi.

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