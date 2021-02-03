Yüksekova'da yoğun sis

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
Yüksekova'da gece başlayan sisin etkisi, sabah saatlerinde arttı. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksama oldu. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Nevzat Atay, sis nedeniyle ulaşımın aksadığını belirterek, "Özellikle sürücüler, gündüz vakti flaşörleri yakmak zorunda kaldı. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN
2021-02-03 15:25:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.