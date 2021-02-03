Yüksekova'da yoğun sis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Yüksekova'da gece başlayan sisin etkisi, sabah saatlerinde arttı. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksama oldu. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Nevzat Atay, sis nedeniyle ulaşımın aksadığını belirterek, "Özellikle sürücüler, gündüz vakti flaşörleri yakmak zorunda kaldı. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN

2021-02-03 15:25:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.