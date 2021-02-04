Aracın çarptığı köpeğe müdahale

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HakkariVan karayolu üzerinde bir aracın çarptığı köpeğe Hakkari Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.

Depin bölgesinde gelen şikayet üzerine veteriner ekipleri hemen harekete geçti. Aracın çarptığı ve yere yığılan köpeğin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Veteriner ekiplerinin yapmış olduğu muayene sonucunda ayağında kırık olduğu tespit edilen köpeğin gerekli tedavileri yapılarak müşahede altına alındı.

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